Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 9vom 06.11.2019
Ein Mann läuft Amok

Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt

Folge 9: Ein Mann läuft Amok

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein Diebestrio treibt in Duisburg sein Unwesen. Am helllichten Tag rauben sie Luxus-Villen aus. Als bei einem Festnahmeversuch eine Beamtin angeschossen wird, überschlagen sich die Ereignisse. Plötzlich werden aus den Komplizen Feinde. Im zweiten Fall kochen die Emotionen über. Ein Mann läuft Amok. Es herrscht höchste Alarmstufe. Schaffen es die Kommissare, beim großen Showdown einen kühlen Kopf zu bewahren? Rechte: Sat.1 Gold

