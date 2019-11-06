Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 10vom 06.11.2019
Der Tod angelt mit

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eheprobleme sind das Thema der Kriminaloberkommissare Niedrig und Kuhnt in dieser Spezialfolge Ein Bauunternehmer wird tot an einem See gefunden. Er wurde mit einer Angelschnur erdrosselt. Seine junge polnische Ehefrau Paulina gerät unter Verdacht. Hat sie eine Affäre? Niedrig und Kuhnt erzählen, wie sie diesen und einen weiteren Mord aufklären konnten. Dazu gibt es spannende Hintergrundinfos zu zur Polizeiarbeit. Rechte: Sat.1 Gold

