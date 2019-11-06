Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Der Fall Georg Roche

Folge 2: Der Fall Georg Roche

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Conny Niedrig und Bernie Kuhnt erinnern sich an den Fall von Georg Roche: Der Mann wurde offenbar vor ein Auto gestoßen und dabei schwer verletzt. Die Kommissare kommen hinter das dunkle Geheimnis des Familienvaters. Außerdem blicken sie auf die Ermittlungen in Sachen Dr. Liebig zurück. Er starb kurze Zeit nachdem er einen Patienten durch einen Kunstfehler in den Rollstuhl gebracht hatte. Rechte: Sat.1 Gold

