Unsere kleine Farm
Folge 1: Der Mann des Himmels
47 Min.
Während einer Reise verletzt sich Reverend Alden, was sich der zwielichtige Mr. Hodgekiss zu Nutze macht: Er verkleidet sich als Priester und beginnt, in Walnut Grove Spendengelder zu sammeln. Er will gerade mit seiner reichlichen Beute verschwinden, als sich völlig unerwartet sein schlechtes Gewissen meldet. Gerührt von dem Vertrauen, das ihm entgegengebracht wurde, macht er eine tiefgreifende Wandlung durch ...
