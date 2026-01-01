Unsere kleine Farm
Folge 7: Großvater kehrt heim (2)
47 Min.
Charles Ingalls bringt seinen Vater Lansfort schließlich doch noch dazu, nach dem Tod seiner Frau nach Walnut Grove zu ziehen. Aber es hilft alles nichts, der alte Mann trauert um die Verstorbene und versinkt immer wieder in tiefste Depressionen. Eines Tages hat es den Anschein, als habe er sich mit Hilfe der kleinen Laura etwas erholt. Doch dann macht ihn die Kleine verantwortlich, weil er ein ihr gegebenes Versprechen nicht eingehalten hat - ein schweres Vergehen ...
Unsere kleine Farm
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH