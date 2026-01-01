Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 14
In Elmsville ist das Bergfieber ausgebrochen, eine gefährliche, ansteckende Krankheit, die tödlich enden kann. Mr. Edwards trinkt mit einem Einheimischen von Elmsville - er infiziert sich und schleppt die Seuche in Walnut Grove ein. Als er Alicia ansteckt, ziehen sich die beiden in Edwards kleine, abseits gelegene Hütte zurück, um die Krankheit nicht weiter zu verbreiten. Doch Laura will ihre Freundin besuchen. Bald bekommt auch sie verdächtige Flecken ...

