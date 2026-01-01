Unsere kleine Farm
Folge 14: Die Epidemie
47 Min.
In Elmsville ist das Bergfieber ausgebrochen, eine gefährliche, ansteckende Krankheit, die tödlich enden kann. Mr. Edwards trinkt mit einem Einheimischen von Elmsville - er infiziert sich und schleppt die Seuche in Walnut Grove ein. Als er Alicia ansteckt, ziehen sich die beiden in Edwards kleine, abseits gelegene Hütte zurück, um die Krankheit nicht weiter zu verbreiten. Doch Laura will ihre Freundin besuchen. Bald bekommt auch sie verdächtige Flecken ...
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH