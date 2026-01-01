Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere kleine Farm

Ein kleines Mädchen geht verloren

SAT.1 GOLD Staffel 3 Folge 13
Ein kleines Mädchen geht verloren

Folge 13: Ein kleines Mädchen geht verloren

47 Min.

Die Lehrerin Miss Beadle hat eine ebenso lustige wie lehrreiche Hausaufgabe für ihre Schützlinge parat: Für den Naturkundeunterricht sollen die Kinder verschiedene Käfer sammeln. Gemeinsam mit ihrer kleinen Schwester Carrie machen sich Laura und Mary auf die Suche. Ihr Sammeleifer ist derart enorm, dass sie dabei ihre Schwester vergessen. Erst als der Hund Jack ganz aufgeregt bellt, werden Laura und Mary auf das Unglück aufmerksam - Carrie ist in einen alten Brunnen gefallen ...

