Unsere kleine Farm
Folge 15: Die Theateraufführung
47 Min.
Für eine Schulaufführung muss ein geeignetes Stück gefunden werden. Dabei steht Mrs. Oleson Miss Beadle mit Rat und Tat zur Seite, da sie in ihrer Tochter Nellie ihre eigene künstlerische Begabung sieht. Doch die Auswahl und die Begabungen von Nellie und ihrer Mutter sind nicht die einzigen Probleme, die das Vorhaben aufwirft: Die Mutter der kleinen Ginny kann sich einfach kein neues Kleid für den Abend leisten. Als Witwe kann sie nur mit Mühe für den Lebensunterhalt sorgen ...
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH