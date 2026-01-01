Unsere kleine Farm
Folge 4: Mein Pferd Bunny
47 Min.
Laura bedauert es sehr, dass sie Nellie Oleson ihr Pferd Bunny überlassen hat. Nellie kann mit dem Tier überhaupt nicht umgehen. Als Nellie vom Pferd stürzt, will Mrs. Oleson Bunny töten lassen, doch Laura kann das Pferd retten. Um Nellie aber scheint es schlimm zu stehen: Seit dem Sturz ist sie gelähmt. Voller Mitleid und Gewissensbissen hilft Laura der zänkischen Göre bei den Hausaufgaben. Doch eines Tages überrascht sie Nellie, wie diese in ihrem Zimmer herumtanzt ...
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH