Unsere kleine Farm
Folge 12: Wo sind die Kinder?
47 Min.
Während in Walnut Grove das Weihnachtsfest vorbereitet wird, fallen die ersten Schneeflocken. Da der Schneefall immer stärker wird, lässt Miss Beadle die Schulkinder vorzeitig nach Hause gehen, da einige der Kinder einen langen Weg vor sich haben. Das ist zwar gut gemeint, hat aber fatale Folgen: Denn während die besorgten Eltern zur Schule gehen, um ihre Kinder abzuholen, irren diese alleine durch den Schnee ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere kleine Farm
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH