Unsere kleine Farm
Folge 17: Die Bedrohung (1)
47 Min.
Mary wird von dem neuen Pferd der Ingalls verletzt. Zunächst scheint dies nicht weiter schlimm zu sein, doch in der Nacht bekommt sie Fieberanfälle. Dr. Baker vermutet eine Darminfektion. Mary wird noch in der Nacht ins Krankenhaus nach Rochester gebracht. Weil die Klinikkosten sehr hoch sind, bekommt Charles einen Zuschuss von der Gemeinde. Die nicht ungefährliche Operation verläuft gut, Charles und Caroline sind überaus glücklich. Doch dann erleidet Mary einen Rückfall ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere kleine Farm
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH