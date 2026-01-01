Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere kleine Farm

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 9
Folge 9: Die ungleichen Brüder

47 Min.

Die drei Brüder Sam, George und Bubba tauchen plötzlich in Walnut Grove auf und beginnen, ihr Unwesen zu treiben: Die drei betrügen Geschäftsleute nach Strich und Faden und schrecken auch vor Handgreiflichkeiten nicht zurück. Sogar der besonnene und ausgeglichene Charles Ingalls lässt sich hinreißen und gebraucht schließlich seine Fäuste ...

SAT.1 GOLD
