SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 2
Mr. Edwards sorgt sich um seinen Stiefsohn John: Der 16-Jährige ist ein Träumer, der Gedichte an Zeitungen verschickt. Doch dann bietet ihm ein Redakteur ein Stipendium an der Universität in Chicago über vier Jahre an. Die Familie und seine Freundin Mary machen John die Entscheidung schwer. Schließlich beschließt er, nicht nach Chicago zu gehen, sondern zusammen mit Mary eine Farm aufzubauen. Mary aber erkennt, was dieser Verzicht für John wirklich bedeutet ...

