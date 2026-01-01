Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere kleine Farm

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 20
Folge 20: Die Spieluhr

47 Min.Ab 6

Laura Ingalls wird von heftigen Schuldgefühlen und furchtbaren Albträumen geplagt: Die grundehrliche Laura hat der verzogenen und vorlauten Nellie Oleson eine schöne kleine Spieldose gemopst. Ausgerechnet als sich Laura mit einem stotternden Kind anfreundet und diesem helfen will, erfährt Nellie von dem Diebstahl. Ein gefundenes Fressen, Laura zu erpressen. Für Laura beginnt eine schwierige Zeit, doch dann sieht sie ein, dass sie ihr Vergehen beichten muss ...

SAT.1 GOLD
