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Unterwegs beim Nachbarn

Die Urzeit am Bodensee - als noch Elefanten grasten

ORF2Staffel 1Folge 31vom 26.02.2026
Die Urzeit am Bodensee - als noch Elefanten grasten

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Folge 31: Die Urzeit am Bodensee - als noch Elefanten grasten

25 Min.Folge vom 26.02.2026

Fossilienjäger, die 15 Millionen alte Urelefantenzähne finden, helvetische Alpen und Berge, die auf dem Kopf stehen, sowie der Bodensee, an dessen Stelle in prähistorischer Zeit ein riesiges Meer lag. Das ist dem Klimawandel geschuldet. Die Doku spannt einen Bogen von kleinsten versteinerten Funden bis hin zum Dinosaurier - aus dem Dreiländereck Österreich, Schweiz und Deutschland. Gestaltung: Bernhard Stadler Kamera: Alexander Roschanek Cutter: Jürgen Bereuter Bildquelle: ORF

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