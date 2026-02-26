Die Urzeit am Bodensee - als noch Elefanten grastenJetzt kostenlos streamen
Unterwegs beim Nachbarn
Folge 31: Die Urzeit am Bodensee - als noch Elefanten grasten
25 Min.Folge vom 26.02.2026
Fossilienjäger, die 15 Millionen alte Urelefantenzähne finden, helvetische Alpen und Berge, die auf dem Kopf stehen, sowie der Bodensee, an dessen Stelle in prähistorischer Zeit ein riesiges Meer lag. Das ist dem Klimawandel geschuldet. Die Doku spannt einen Bogen von kleinsten versteinerten Funden bis hin zum Dinosaurier - aus dem Dreiländereck Österreich, Schweiz und Deutschland. Gestaltung: Bernhard Stadler Kamera: Alexander Roschanek Cutter: Jürgen Bereuter Bildquelle: ORF
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