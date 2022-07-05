Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 1: Die Toten im Maisfeld
39 Min.Folge vom 05.07.2022Ab 16
In einem Getreidefeld werden die Leichen zweier vermisster Teenager gefunden. Die Ermittler in Ohio begeben sich umgehend auf Spurensuche und decken dabei ein dunkles Familiengeheimnis auf.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH