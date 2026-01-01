Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Der falsche Tote im Garten

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 16vom 01.01.2026
Der falsche Tote im Garten

Der falsche Tote im GartenJetzt kostenlos streamen

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 16: Der falsche Tote im Garten

42 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Im Januar 1995 wird in Minneapolis die Polizei zu einem Tatort gerufen. Angeblich soll der 76-jährige Louie Michael dort begraben worden sein. Und tatsächlich werden unter der dicken Eisschicht menschliche Knochen gefunden. Aber es sind nicht die Knochen von Louie Michael, sondern laut Forensik die Knochen eines jungen Mannes. Eine immer bizarrer werdende Geschichte nimmt eine überraschende Wendung und ein ungewöhnlicher Verdächtiger beschäftigt die Beamten.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
SAT.1 GOLD
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Alle 5 Staffeln und Folgen