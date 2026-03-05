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Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Ein dunkles Geheimnis

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 12vom 05.03.2026
Ein dunkles Geheimnis

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Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 12: Ein dunkles Geheimnis

42 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 12

Im August 2009 verschwindet der Innenarchitekt und Millionär Bill McGraph. Sein Vermögensberater David Bernett stellt nach Bills Verschwinden zwei hohe Auszahlungsbeträge auf seinem Konto fest und verständigt die Polizei. Sie verdächtigt zunächst Bills Exfreund Mark Fleckenstein, ihn aus Rache für seine Verurteilung entführt zu haben. Aber Mark ist noch hinter Gittern und die Spur führt zu Brad Tocker, einem Geschäftspartner von Bill. Wird er den Mord gestehen?

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