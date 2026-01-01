Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Mord aus Geldgier

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 14vom 01.01.2026
Mord aus Geldgier

Mord aus GeldgierJetzt kostenlos streamen

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 14: Mord aus Geldgier

42 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

In Fort Myers in Florida findet ein Teenager bei der Arbeit im Garten seines Nachbars Überreste einer menschlichen Leiche. Er ruft die Polizei. Der Tote kann als David Thomas identifiziert werden, der seit sechs Wochen als vermisst gilt. Bei den Ermittlungen kommen bizarre Beweise und verblüffende Tatsachen ans Licht. Und es gibt gleich mehrere Verdächtige, weil der Tote seiner Ehefrau Annie offenbar über Jahre hinweg untreu war.

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
SAT.1 GOLD
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

