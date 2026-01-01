Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 14: Mord aus Geldgier
42 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
In Fort Myers in Florida findet ein Teenager bei der Arbeit im Garten seines Nachbars Überreste einer menschlichen Leiche. Er ruft die Polizei. Der Tote kann als David Thomas identifiziert werden, der seit sechs Wochen als vermisst gilt. Bei den Ermittlungen kommen bizarre Beweise und verblüffende Tatsachen ans Licht. Und es gibt gleich mehrere Verdächtige, weil der Tote seiner Ehefrau Annie offenbar über Jahre hinweg untreu war.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH