Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 8: Das Doppelleben der Rosemary Christensen
42 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Rosemary Christensen verschwindet eines Tages spurlos und die Ermittlungsbehörde tappt im Dunkeln. Sie verdächtigt zunächst den Ehemann, Rosemary ermordet zu haben. Jahrelang bleibt der Fall ungelöst. Doch dann kommt ein lang gehütetes Geheimnis ans Licht. Hat ihre dunkle Vergangenheit Rosemary in Gefahr gebracht? Und wird ein Hinweis des Ehemanns der Schlüssel zur Lösung des Falls sein?
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH