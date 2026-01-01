Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Das Doppelleben der Rosemary Christensen

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 8vom 01.01.2026
42 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Rosemary Christensen verschwindet eines Tages spurlos und die Ermittlungsbehörde tappt im Dunkeln. Sie verdächtigt zunächst den Ehemann, Rosemary ermordet zu haben. Jahrelang bleibt der Fall ungelöst. Doch dann kommt ein lang gehütetes Geheimnis ans Licht. Hat ihre dunkle Vergangenheit Rosemary in Gefahr gebracht? Und wird ein Hinweis des Ehemanns der Schlüssel zur Lösung des Falls sein?

SAT.1 GOLD
