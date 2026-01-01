Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 10vom 01.01.2026
40 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

In Ohio wird Sierah Joughin vermisst. Die Bundespolizei fahndet drei Tage lang mit Hochdruck nach der jungen Frau, bis ihre Leiche in einem Maisfeld gefunden wird. Theorien zu dem Mord sind im in dem kleinen Ort im Überfluss vorhanden und es macht sich Panik breit. Für die Ermittler beginnt ein jahrelanges Rennen gegen die Zeit, bis sie dem Mörder endlich auf die Spur kommen.

