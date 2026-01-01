Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Der Wiederholungstäter

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 13vom 01.01.2026
Der Wiederholungstäter

Der WiederholungstäterJetzt kostenlos streamen

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 13: Der Wiederholungstäter

41 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

In San Diego wird ein Park zum Schauplatz zweier schrecklicher Verbrechen. Am 13. August 2009 verschwindet Amber Dubois auf dem Weg zur Schule. Fast auf den Tag genau verschwindet ein knappes Jahr später ein weiteres Mädchen - Chelsea King. Die ganze Stadt nimmt Anteil und sucht nach den beiden Mädchen, auch Spürhunde und Taucher kommen zum Einsatz. Steckt ein und derselbe Täter hinter den beiden Verbrechen und kann der gefährliche Angreifer endlich gestoppt werden?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
SAT.1 GOLD
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Alle 5 Staffeln und Folgen