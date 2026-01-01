Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Jagd nach einem Serienmörder

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 4vom 01.01.2026
39 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Als eine junge Mutter in Newport, Maine, verschwindet, bleibt der Fall zunächst ungelöst - bis eine weitere Frau vermisst wird und die Beamten bei ihren Ermittlungen auf ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel stoßen ...

