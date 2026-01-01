Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Skelett im Keller

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 9vom 01.01.2026
Folge 9: Das Skelett im Keller

42 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

In einer Kleinstadt in New England wird bei Renovierungsarbeiten in einer Hinterhofscheune eine Leiche gefunden. Die Suche nach den Antworten wirft viele beunruhigende Fragen zum Tod eines Familienvaters auf. Bis die Wahrheit endlich ans Licht kommt, ist für Detective Jewiss jeder verdächtig.

SAT.1 GOLD
