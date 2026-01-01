Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 7: Fesselspiele
42 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 16
In Folly Beach werden mehrere Mädchen vermisst und am Strand wird eine verweste und von Maden übersäte Leiche gefunden. Unter den Bewohnern der Stadt verbreitet sich Angst und Schrecken. Niemand ist mehr sicher. Währenddessen versucht die Ermittlungsbehörde verzweifelt und mit Hochdruck, den Serienmörder zu fassen, der sich irgendwo in der Stadt versteckt hält.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH