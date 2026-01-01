Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Fesselspiele

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 7vom 01.01.2026
Fesselspiele

FesselspieleJetzt kostenlos streamen

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 7: Fesselspiele

42 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 16

In Folly Beach werden mehrere Mädchen vermisst und am Strand wird eine verweste und von Maden übersäte Leiche gefunden. Unter den Bewohnern der Stadt verbreitet sich Angst und Schrecken. Niemand ist mehr sicher. Währenddessen versucht die Ermittlungsbehörde verzweifelt und mit Hochdruck, den Serienmörder zu fassen, der sich irgendwo in der Stadt versteckt hält.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
SAT.1 GOLD
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Alle 5 Staffeln und Folgen