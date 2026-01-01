Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 3: Der besorgte Freund
39 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Nachdem eine junge Frau in North Carolina verschwindet, stoßen die Beamten schnell auf ein Netz aus Lügen und Intrigen, das es zu entwirren gilt.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH