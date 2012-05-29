Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 1: Folge 16
Alexandra freut sich, als Sven beteuert, kein Interesse an Wiebke zu haben, und lässt sich wieder auf ihn ein. Um ihm zu imponieren, behauptet sie, dass sie keine feste Beziehung mit Sven haben will. Wiebke merkt indes immer mehr, wie viel ihr Sven bedeutet. Sie gibt vor ihren Eltern zu, dass Sven vielleicht doch mehr ist als nur ein Kollege. Maja hilft Bernd bei der Gartenarbeit und merkt, wie sehr ihr die Arbeit in der Natur gefehlt hat. Sie hofft, bald eine Stelle zu finden und wieder arbeiten zu können. Sie nutzt die Jobsuche, um Robert aus dem Weg zu gehen, doch ihr Plan scheitert: Sie begegnet Robert immer wieder, und beide bemühen sich krampfhaft, ihre Befangenheit vor den anderen zu verbergen. Als Maja erneut beschließt, Robert nicht mehr zu sehen, überrascht Greta sie mit dem Auftrag, den Park des Klippenhauses zu gestalten.
