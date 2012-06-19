Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 13: Folge 28
Als Kilian erfährt, dass Arthur zurück nach Berlin geht, wittert er die Chance, Greta weiter zu verunsichern. Er redet ihr ein, dass Maja und Robert mehr verbindet als Freundschaft. Ihre Verunsicherung wächst, und Greta fragt sich, ob ihre Hochzeit mit Robert überstürzt ist. Maja kann Roberts Rückkehr kaum noch erwarten, während er bedauert, sie mit der schwierigen Situation allein lassen zu müssen. Dennoch ist Maja dankbar, dass sie nach wie vor mit Arthur reden kann. Arthur äußert seine Befürchtung, dass Greta die Trennung schwer verkraften wird. Als Greta endlich die Wahrheit wissen will und Maja und Arthur aufsucht, gehen ihr beide aus dem Weg. Gretas Angst wird immer größer, und sie trifft einen folgenschweren Entschluss.
