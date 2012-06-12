Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 10: Folge 25
Maja und Robert haben erneut miteinander geschlafen. Zwar genießen sie die Nähe zueinander, gehen aber in ihrer Überforderung ohne ein Wort auseinander. Die Nacht hat Folgen: Weder Maja noch Robert schaffen es, unbefangen mit Arthur und Greta umzugehen. Beide schotten sich ab und scheuen die Konfrontation mit ihren Verlobten. Maja und Robert erkennen beide voller Schmerz: Sie müssen Arthur und Greta endlich die Wahrheit sagen. Als Jule mit Wiebke im "Elephant" essen will, bietet sich Jan als Chauffeur an. Doch dann lädt Jule ihn plötzlich ein, gemeinsam mit ihnen zu essen. Wiebke sieht mit gemischten Gefühlen, wie Jan und Jule sich näher kommen. Zu allem Überfluss taucht auch noch Sven auf. Jule bittet ihn an ihren Tisch. Die beiden beginnen unverhohlen miteinander zu flirten.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick