Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 3: Folge 18
Robert und Maja sind mit dem Segelboot im Naturschutzgebiet gestrandet und schlafen erneut miteinander. In Nordersund machen sich indes Greta und Arthur Sorgen. Während sie die Küstenwache verständigen, genießen Maja und Robert ihre Zweisamkeit. Doch dann müssen sie erkennen, dass ihre Liebe alles zerstören würde. Schweren Herzens beschließen sie, aufeinander zu verzichten. Zu Hause holt Maja und Robert die Realität ein. Beide sind aufgewühlt und nervös und scheuen die Nähe zu Arthur und Greta. Maja möchte nicht mit Arthur alleine sein und bringt ihn dazu, im "Elephant" zu essen, doch auch hier kann sie sich ihm nicht entziehen. Arthur überrascht Maja mit einer Liebeserklärung.
