Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 9: Folge 24
43 Min.Folge vom 08.06.2012Ab 6
Kilian versucht, den Mord an Daphne zu vertuschen. Er versenkt ihre Leiche in den Fluten und geht betont normal zur Realität über. Vor den anderen gibt er sich unendlich verliebt in Daphne. Um die vermeintliche Liebe zum Ende zu bringen, schreibt er einen Abschiedsbrief, in dem Daphne angeblich Schluss mit ihm macht und lässt sich von Senta trösten. Robert sucht sehnsüchtig den Kontakt zu Maja, doch die macht ihm klar, dass sie viel zu schicksalhaft miteinander verwoben sind, als dass sie normal miteinander umgehen könnten. Beide flüchten sich in ihre Arbeit, um ihre Gefühle zu verdrängen. Das bleibt den anderen nicht verborgen.
Genre:Romanze, Soap
