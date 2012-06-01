Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 19

TelenovelaStaffel 2Folge 4vom 01.06.2012
Folge 19

Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 4: Folge 19

43 Min.Folge vom 01.06.2012Ab 6

Kilian kann sein Glück kaum fassen, als Daphne sich auf eine Verabredung mit ihm einlässt. Er glaubt, in ihr eine Seelenverwandte gefunden zu haben. Als er Daphne mit zum Frühlingsfeuer ins Klippenhaus bringt, reagieren die Freunde verhalten. Vor allem Senta ist Daphne ein Dorn im Auge. Markus fasst sich ein Herz und lädt Nina auf das Frühlingsfest ein. Dort kommen sich die beiden näher. Weil Nina an diesem Abend nicht im "Elephant" arbeiten kann, bittet Bärbel Leon um Hilfe. Doch als er spontan einspringt, erfährt er, dass Nina mit Markus verabredet ist, und reagiert eifersüchtig.

Wege zum Glück - Spuren im Sand

Wege zum Glück - Spuren im Sand

