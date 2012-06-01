Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 4: Folge 19
43 Min.Folge vom 01.06.2012Ab 6
Kilian kann sein Glück kaum fassen, als Daphne sich auf eine Verabredung mit ihm einlässt. Er glaubt, in ihr eine Seelenverwandte gefunden zu haben. Als er Daphne mit zum Frühlingsfeuer ins Klippenhaus bringt, reagieren die Freunde verhalten. Vor allem Senta ist Daphne ein Dorn im Auge. Markus fasst sich ein Herz und lädt Nina auf das Frühlingsfest ein. Dort kommen sich die beiden näher. Weil Nina an diesem Abend nicht im "Elephant" arbeiten kann, bittet Bärbel Leon um Hilfe. Doch als er spontan einspringt, erfährt er, dass Nina mit Markus verabredet ist, und reagiert eifersüchtig.
Wege zum Glück - Spuren im Sand
Genre:Romanze, Soap
6
Copyrights:© 2012 ZDF Enterprises