Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 5: Folge 20
Greta ist außer sich. Sie kann Robert nicht verstehen und möchte auf keinen Fall mit ihm nach Patagonien ziehen. Doch Robert weicht nicht von seiner Entscheidung ab. Er nimmt Greta den Wind aus den Segeln, als er ihr klarmacht, dass er eine Verantwortung gegenüber der Reederei hat. Als Maja von Greta erfährt, dass sie nach Patagonien ziehen, ist sie schockiert und erkennt sofort, dass Robert vor ihr fliehen will. Maja versucht, Robert zu überzeugen, in Nordersund zu bleiben. Markus und Nina schwelgen nach dem Sex in entspannter Vertrautheit. Sie wollen jedoch nichts überstürzen und erst einmal abwarten, was die Zukunft für sie bringt. Als Alexandra erfährt, dass Markus eine lockere Beziehung zu Nina hat, reagiert sie freudig. Ganz anders als Leon. Er ist erneut eifersüchtig.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick