Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 6: Folge 21
43 Min.Folge vom 05.06.2012Ab 6
Kilian erfährt von Daphne, dass sie ihren Job als Polizeipsychologin gekündigt hat, weil die Schicksale ihrer Patienten, insbesondere das ihres letzten, ihr zu nahe gingen. Als sie ihm mehr von dem Fall erzählt, horcht Kilian auf: Er kommt nicht umhin, einen Bezug zu sich selbst herzustellen und reagiert leicht panisch. Als er jedoch erfährt, dass die tragische Geschichte nicht die von Majas Vater ist, wähnt er sich sicher. Doch dann lässt Daphne die Bombe platzen: Ihr letzter Patient war Hans Iversen, der angeblich an der Überschwemmung von Nordersund schuld war.
Genre:Romanze, Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2012 ZDF Enterprises