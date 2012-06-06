Wege zum Glück - Spuren im Sand
Robert ist verärgert, dass Senta für ihn gegen Patagonien entschieden hat, aber die untersagt ihm jedes weitere geschäftliche Gespräch darüber. Greta versteht, dass Robert sich von Senta überfahren fühlt, freut sich aber sehr darüber, in Nordersund zu bleiben. Als sie Maja glücklich die Neuigkeiten erzählt, ist die außer sich. Eine neuerliche Begegnung mit Robert verstärkt ihre Angst, niemals von ihm lassen zu können. Maja trifft einen folgeschweren Entschluss. Sie konfrontiert Robert mit ihrer Lösung des Problems: Sie will Nordersund verlassen.
