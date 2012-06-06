Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 22

TelenovelaStaffel 2Folge 7vom 06.06.2012
Folge 7: Folge 22

43 Min.Folge vom 06.06.2012Ab 6

Robert ist verärgert, dass Senta für ihn gegen Patagonien entschieden hat, aber die untersagt ihm jedes weitere geschäftliche Gespräch darüber. Greta versteht, dass Robert sich von Senta überfahren fühlt, freut sich aber sehr darüber, in Nordersund zu bleiben. Als sie Maja glücklich die Neuigkeiten erzählt, ist die außer sich. Eine neuerliche Begegnung mit Robert verstärkt ihre Angst, niemals von ihm lassen zu können. Maja trifft einen folgeschweren Entschluss. Sie konfrontiert Robert mit ihrer Lösung des Problems: Sie will Nordersund verlassen.

