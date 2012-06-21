Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 30

TelenovelaStaffel 2Folge 15vom 21.06.2012
Folge 30

Folge 30Jetzt kostenlos streamen

Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 15: Folge 30

42 Min.Folge vom 21.06.2012Ab 6

Robert kann nicht fassen, dass Greta verschwunden ist. Auch Maja fällt es schwer zu akzeptieren, dass ihre Freundin auf und davon ist. Getroffen von der Situation sucht Maja Arthurs Nähe und erzählt ihm, wie es zu den Gefühlen zwischen ihr und Robert gekommen ist. Maja bittet Arthur, etwas länger in Nordersund zu bleiben, da sie die Sorge um Greta nicht allein ertragen will. Greta ist einsam unterwegs und versucht, von einem Auto mitgenommen zu werden. Als eine ältere Dame sie aufgreift, ist sie erleichtert. Doch die Millionärin Gertrud Mahlbeck hat auf den ersten Blick erkannt, dass mit Greta etwas nicht stimmt. Sie sagt ihr auf den Kopf zu, dass Greta Selbstmordgedanken hegt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Wege zum Glück - Spuren im Sand
Telenovela
Wege zum Glück - Spuren im Sand

Wege zum Glück - Spuren im Sand

Alle 7 Staffeln und Folgen