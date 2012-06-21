Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 15: Folge 30
Robert kann nicht fassen, dass Greta verschwunden ist. Auch Maja fällt es schwer zu akzeptieren, dass ihre Freundin auf und davon ist. Getroffen von der Situation sucht Maja Arthurs Nähe und erzählt ihm, wie es zu den Gefühlen zwischen ihr und Robert gekommen ist. Maja bittet Arthur, etwas länger in Nordersund zu bleiben, da sie die Sorge um Greta nicht allein ertragen will. Greta ist einsam unterwegs und versucht, von einem Auto mitgenommen zu werden. Als eine ältere Dame sie aufgreift, ist sie erleichtert. Doch die Millionärin Gertrud Mahlbeck hat auf den ersten Blick erkannt, dass mit Greta etwas nicht stimmt. Sie sagt ihr auf den Kopf zu, dass Greta Selbstmordgedanken hegt.
