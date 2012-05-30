Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 17

TelenovelaStaffel 2Folge 2vom 30.05.2012
Folge 17

Folge 17Jetzt kostenlos streamen

Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 2: Folge 17

43 Min.Folge vom 30.05.2012Ab 6

Zwar ist Maja überrumpelt, doch sie entscheidet sich, die Stelle im Klippenhaus anzunehmen. Sie stürzt sich in die Aufgabe, um jeden Gedanken an Robert zu vermeiden, und arbeitet wie besessen im Klippengarten. Robert bekommt indes das Angebot, ein altes Schiff zu besichtigen, und vereinbart einen Besichtigungs-termin für die so genannte Tjalk. Weil Greta keine Zeit hat mitzukommen, schlägt sie vor, dass Maja und Arthur Robert begleiten. Obwohl Maja Robert aus dem Weg gehen will, kann Arthur sie überzeugen. Doch dann kommt ein Anruf dazwischen - und Maja und Robert stechen alleine in See. Auf dem Meer können sie ihre lang unterdrückten Gefühle nicht mehr zurückhalten.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Wege zum Glück - Spuren im Sand
Telenovela
Wege zum Glück - Spuren im Sand

Wege zum Glück - Spuren im Sand

Alle 7 Staffeln und Folgen