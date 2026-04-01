Wild Umstritten vom 01.04.2026Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten
Folge vom 01.04.2026: Wild Umstritten vom 01.04.2026
53 Min.Folge vom 01.04.2026
Barbara Blaha vom Momentum Institut, Ex-ÖVP-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner und Servus-TV-Talker Michael Fleischhacker diskutieren über die folgenden Themen: Jetzt wird eingegriffen! - ORF-Gagenkaiser - Männer, es reicht!
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Genre:Talk, Nachrichten
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 4: ProSiebenSat.1 PULS 4