Wild Umstritten vom 09.03.2026Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten
Folge vom 09.03.2026: Wild Umstritten vom 09.03.2026
50 Min.Folge vom 09.03.2026
Journalistin Doris Vettermann, "Sacher"-Chef Matthias Winkler und Kabarettist Florian Scheuba diskutieren über die folgenden Themen: ORF-General tritt zurück - Babler unkaputtbar - Gleichstellung: nur Lippenbekenntnisse?
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Genre:Talk, Nachrichten
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4