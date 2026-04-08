Wild Umstritten vom 08.04.2026Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten
Folge vom 08.04.2026: Wild Umstritten vom 08.04.2026
52 Min.Folge vom 08.04.2026
Ex-Generalsekretärin Laura Sachslehner (ÖVP), Medienmanager Andreas Rudas und Schauspieler Rudi Roubinek diskutieren über: Paukenschlag im ORF - Trumps Notbremse - Die zwei Gesichter der SPÖ
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Genre:Talk, Nachrichten
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4