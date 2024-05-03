Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wie die Wirtschaft zum "Glück" kommt

PULS 24Staffel 2Folge 18vom 03.05.2024
Folge 18: Wie die Wirtschaft zum "Glück" kommt

9 Min.Folge vom 03.05.2024

Das Streben nach Glück- kennen wir alle. Aber weshalb wird „Glücklich sein“ immer stärker zum öffentlichen Druck? Was ist Glück und was steckt eigentlich hinter dem Zauberwort Resilienz? Diese und weitere große Fragen stellt Isabella Richtar in dieser Folge von Wirtschaft24 Gerhard Moser, Experte für Ernährungs- und Sportwissenschaften, Mentaltrainer, Coach und Buchautor.

