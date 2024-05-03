Wie die Wirtschaft zum "Glück" kommtJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 18: Wie die Wirtschaft zum "Glück" kommt
9 Min.Folge vom 03.05.2024
Das Streben nach Glück- kennen wir alle. Aber weshalb wird „Glücklich sein“ immer stärker zum öffentlichen Druck? Was ist Glück und was steckt eigentlich hinter dem Zauberwort Resilienz? Diese und weitere große Fragen stellt Isabella Richtar in dieser Folge von Wirtschaft24 Gerhard Moser, Experte für Ernährungs- und Sportwissenschaften, Mentaltrainer, Coach und Buchautor.
