zeit.geschichte: Skilegenden - Petra KronbergerJetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge vom 07.01.2023: zeit.geschichte: Skilegenden - Petra Kronberger
45 Min.Folge vom 07.01.2023
Die ORF-III-Produktion wirft einen Blick auf das Leben und die Karriere einer der erfolgreichsten Rennläuferinnen Österreichs. Petra Kronberger gelang als erster Skiläuferin überhaupt das Kunststück, in nur einer Saison in allen fünf Ski-Disziplinen zu gewinnen. Ein Weltrekord, der beinahe unbemerkt blieb zwischen ihren Weltcup- und Olympiaerfolgen. Bildquelle: ORF/DEGN FILM/Felix Altenburger
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