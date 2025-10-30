zeit.geschichte: Erlebt, Erzählt - Heinz Nußbaumer erinnert sichJetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge vom 30.10.2025: zeit.geschichte: Erlebt, Erzählt - Heinz Nußbaumer erinnert sich
30 Min.Folge vom 30.10.2025
Diese ORF-III-Produktion bittet prominente Österreicherinnen und Österreicher aus den verschiedensten Sparten vor die Kamera. In dieser Folge erzählt Journalist, Buchautor und Zeitungsherausgeber Heinz Nußbaumer aus seinem bewegten Leben. Bildquelle: ORF/PopUp/Stephan Boroviczeny
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0