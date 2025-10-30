Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
zeit.geschichte

zeit.geschichte: Erlebt, Erzählt - Heinz Nußbaumer erinnert sich

ORF IIIFolge vom 30.10.2025
zeit.geschichte: Erlebt, Erzählt - Heinz Nußbaumer erinnert sich

zeit.geschichte: Erlebt, Erzählt - Heinz Nußbaumer erinnert sichJetzt kostenlos streamen

zeit.geschichte

Folge vom 30.10.2025: zeit.geschichte: Erlebt, Erzählt - Heinz Nußbaumer erinnert sich

30 Min.Folge vom 30.10.2025

Diese ORF-III-Produktion bittet prominente Österreicherinnen und Österreicher aus den verschiedensten Sparten vor die Kamera. In dieser Folge erzählt Journalist, Buchautor und Zeitungsherausgeber Heinz Nußbaumer aus seinem bewegten Leben. Bildquelle: ORF/PopUp/Stephan Boroviczeny

Alle verfügbaren Folgen