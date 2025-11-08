zeit.geschichte: Österreich erzählt - Verfolgt im NationalsozialismusJetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge 561: zeit.geschichte: Österreich erzählt - Verfolgt im Nationalsozialismus
44 Min.Folge vom 08.11.2025
Mehrere hundert Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sind einem großangelegten Aufruf des ORF III gefolgt, um von ihren Erlebnissen während des Zweiten Weltkriegs zu berichten und diese für die Nachwelt festzuhalten. In dieser neuen Folge von „Österreich erzählt“ berichten eine Zeitzeugin und ein Zeitzeuge jüdischer Abstammung von der Verfolgung und Vertreibung durch die Nationalsozialisten. Sie erzählen berührend über deren persönliche Erfahrungen und schrecklichen Schicksalsschläge. Bildquelle: ORF/ORF III
zeit.geschichte
