zeit.geschichte: Österreich erzählt - Verfolgt im Nationalsozialismus

ORF IIIStaffel 1Folge 561vom 08.11.2025
44 Min.Folge vom 08.11.2025

Mehrere hundert Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sind einem großangelegten Aufruf des ORF III gefolgt, um von ihren Erlebnissen während des Zweiten Weltkriegs zu berichten und diese für die Nachwelt festzuhalten. In dieser neuen Folge von „Österreich erzählt“ berichten eine Zeitzeugin und ein Zeitzeuge jüdischer Abstammung von der Verfolgung und Vertreibung durch die Nationalsozialisten. Sie erzählen berührend über deren persönliche Erfahrungen und schrecklichen Schicksalsschläge. Bildquelle: ORF/ORF III

ORF III
