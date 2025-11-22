zeit.geschichte: Tango Korrupti - Österreich zwischen Korruption und FreunderlwirtschaftJetzt kostenlos streamen
Folge vom 22.11.2025: zeit.geschichte: Tango Korrupti - Österreich zwischen Korruption und Freunderlwirtschaft
46 Min.
Folge vom 22.11.2025
Österreich gilt seit Jahren als Tummelplatz für Korruption, Vetternwirtschaft und fragwürdige Deals – doch solche Praktiken haben hier lange Tradition. Von Imre Bekessys gekaufter Berichterstattung in den 1920ern über die Phönix-Affäre, den Krauland-Skandal und das AKH-Debakel bis zu jüngeren Fällen reicht die Liste politischer Skandale seit 1918. In Günter Kaindlstorfers Dokumentation lädt Kabarettist Florian Scheuba prominente Expertinnen und Experten – darunter Irmgard Griss, Florian Klenk und Oliver Rathkolb – zum „Tango Korrupti“ und beleuchtet mit ihnen die tief verwurzelte Korruptionsanfälligkeit der „österreichischen Seele“. Bildquelle: ORF/Pammer Film/
