Felix Mitterers „Die Piefke-Saga“ war mehr als nur eine TV-Serie – sie war ein gesellschaftlicher Aufreger. Die ORF-III-Doku zeigt, wie die bissige Satire über Tiroler Tourismus und das Verhältnis zu deutschen Urlaubern zum Kult wurde – und gleichzeitig für Skandale sorgte. Zwischen dem fiktiven Ort Lahnenberg und der Berliner Familie Sattmann entwirft Mitterer ein böses, aber treffendes Sittenbild. Mit Hintergrundinfos, Original-Szenen und Gesprächen mit Mitterer und weiteren Beteiligten. Zu Wort kommen unter anderem Felix Mitterer, Dietrich Mattausch und Gerald Szyszkowitz. Regie: Thomas Grusch Bildquelle: ORF/Neulandfilm
