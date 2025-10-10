Zum Inhalt springenBarrierefrei
zeit.geschichte: Österreichs prägende Bauten - Großglockner Hochalpenstraße und Wiener Höhenstraße

In den 1930er Jahren entstehen mit der Wiener Höhenstraße und der Großglockner Hochalpenstraße zwei der kühnsten Straßen Österreichs. Gebaut in Zeiten der Krise, wurden sie später zu Symbolen für Aufschwung und Reiselust. Heute stehen sie für Sehnsucht und Konflikt zugleich – zwischen Denkmalschutz, Klimawandel und Overtourism. Eine filmische Reise über Wege, die Geschichte schrieben. Bildquelle: grossglockner.at / OTS

