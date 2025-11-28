zeit.geschichte: ORF Legenden - Paula WesselyJetzt kostenlos streamen
Folge vom 28.11.2025: zeit.geschichte: ORF Legenden - Paula Wessely
Paula Wessely galt als österreichische Antwort auf Film-Diven wie Marlene Dietrich oder Zarah Leander. Mit „Maskerade“ (1934) wurde die damalige Theaterschauspielerin zum Leinwandstar. Negativ bekannt wurde sie später durch ihre Mitwirkung im NS-Propagandafilm „Heimkehr“, was ihr nach 1945 ein kurzfristiges Auftrittsverbot einbrachte. Bald kehrte sie jedoch an das Wiener Burgtheater zurück und prägte dort den Hang zu „Schauspielmonumenten“, die stärker auf Publikumslieblinge als auf politische Relevanz setzten. Über Jahrzehnte blieb „die Wessely“ unangefochtener Publikumsliebling und eine der großen Diven des deutschsprachigen Films. Obwohl sie Angebote aus Frankreich und Hollywood erhielt, lehnte sie internationale Karrieren stets ab. „Menschen wie sie werden heutzutage nicht mehr erzeugt“, sagt ihr Freund André Heller in der ORF-III-Neuproduktion. Die neue Dokumentation von Gabriele Flossmann beleuchtet Wesselys Licht- und Schattenseiten und fragt: Warum verzichtete sie auf internationale Rollen? Was macht ihren Stil bis heute modern? Und wer war die private Paula Wessely? Bildquelle: ORF