Der Arlberg - Wiege des alpinen Skilaufs
Folge vom 13.12.2025: Der Arlberg - Wiege des alpinen Skilaufs
Der Arlberg ist seit über 100 Jahren eines der beliebtesten Skigebiete Österreichs und gilt als Wiege des alpinen Skisports. Noch bevor Lifte und Gondeln den Wintertourismus erleichterten, kämpften Pioniere sich mühsam den Berg hinauf, und mit dem Bau der Flexenstraße wurden Lech, Zürs und Warth erstmals auch im Winter gut erreichbar. Schon bald entstanden Europas erster Schlepplift, die „kühnste“ Gondelbahn und die ersten Skikurse, während der Skiclub Arlberg das Zentrum der Skilehrerausbildung etablierte. Internationale Gäste wie der Schah von Persien und Mitglieder europäischer Königshäuser schätzten das Wedeln im Pulverschnee, und Filme wie „Der weiße Rausch“ machten die Region weltberühmt. Heute umfasst das Skigebiet 305 Pistenkilometer und 88 Lifte, darunter die moderne Flexen/Trittkopfbahn: Der Arlberg bleibt ein Ort, an dem Tradition und Innovation Hand in Hand gehen. Bildquelle: ORF/EPO-Film