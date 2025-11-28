Zum Inhalt springenBarrierefrei
zeit.geschichte

zeit.geschichte: Schauspiellegenden - Susi Nicoletti

ORF IIIFolge vom 28.11.2025
zeit.geschichte: Schauspiellegenden - Susi Nicoletti

zeit.geschichte

Folge vom 28.11.2025: zeit.geschichte: Schauspiellegenden - Susi Nicoletti

49 Min.Folge vom 28.11.2025

Susi Nicoletti – Film-, TV- und Burgtheater- Legende war stilprägend. Nicht zuletzt als Schauspiellehrerin am Reinhardt-Seminar, wo sie mehr als 800 Schüler und Schülerinnen, darunter Erika Pluhar, Klaus Maria Brandauer und Klaus Bachler unterrichtete. Abgesehen von zahllosen zentralen Rollen, die sie auf allen wichtigen deutschsprachigen Bühnen spielte, war sie auch in Film und Fernsehen in knapp 100 Produktionen zu sehen. Eine echte Legende des österreichischen Schauspiels. Bildquelle: ORF/Clever Contents

